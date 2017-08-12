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Bakan Eroğlu: "Bayram tatilinin uzatılması için..."

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Bakan Eroğlu: "Bayram tatilinin uzatılması için..."
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu,Kurban Bayramı tatilinin uzatılması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının Kurban Bayramı tatiline ilişkin sorusunu cevaplandıran Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kurban Bayramı'nın Anadolu insanı için önemine işaret ederek şöyle konuştu:  "Anadolu'nun her yerinde akraba ziyareti, mezar ziyareti, kurban kesme gibi şeyler var. Bir de neticede insanlar tatil yapamıyor. Bizim arkadaşlar cumartesi pazar çalışıyorlar. Gece gündüz de çalışıyorlar. Çok çalışanlar için bir nefes alma imkanı" 

'MÜSBET OY KULLANACAĞIM'

"Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız açıkladı. Salı günü Bakanlar Kurulu toplanacak. Bakanlar Kurulu'nda karar verilecek. Benim düşüncemi soruyorsanız teklif gelirse müspet oy kullanacağım" diyen Bakan Eroğlu, "Şunu ifade edeyim: Bakın kurban çok önemli. İstanbul'da Anadolu'nun her yanında insan var. Onların akraba ziyareti, mezar ziyareti, kurban kesme gibi şeyleri var. Bir de neticede insanlar tatil yapamıyor. Bizim arkadaşlar cumartesi pazar çalışıyorlar. Gece gündüz de çalışıyorlar. Çok çalışanlar için bir nefes alma imkanı. Gerçi ben bayramda da çalışıyorum. Kurbanda 1 gün ailemle geçiriyorum ve kurban kesiyorum. Ertesi gün yine seferberlik yapıyorum. Geçen kurbanda ben memleketimdeki bütün ilçeleri gezdim. Elim adeta havada kaldı. 33 bin kişiyle tokalaşmışım. Özet olarak birincisi, bizim kültürümüz açısından anasının, babasının, ölmüşlerin mezarını ziyaret etmesi, kurban kesilmesi. ikincisi ise iç turizmin gelişmesi açısından faydalı. Zaten arada kalan 1-2 günde fazla iş yapılmıyor. Zaten idari izin alıyor filan kaçıyor" ifadelerini kullandı.

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