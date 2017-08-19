Bakan Eroğlu: Diyarbakır'da terör yok

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Diyarbakır'ın terörle anılması algısını bitirelim. Diyarbakır'a geldiğimde teröre rastlamadım. Çünkü kent artık tamamen terörden temizlendi. Artık huzur iklimi var" dedi.

Bakan Eroğlu, Diyarbakır Valiliği'ni ziyaret ederek, Vali Hasan Basri Güzeloğlu ile görüştü. Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, Kürtçe, "Allah razı olsun." ifadelerini kullanarak, Diyarbakır'da 167 milyon lira maliyeti olan 5 tesisin temelini bugün atacaklarını bildirdi.

Ergani Barajı sulamasının hemen temellerini atacaklarını vurgulayan Eroğlu, "Çok büyük bir sulama projesi olan Kralkızı Dicle Pompaj Sulaması'nın ihalesini yaptık. 124 bin 700 dekar araziyi sulayacak. Malzeme teminiyle inşaat çalışmalarına başlayacağız. Bu yıl 16 bin 500 dekar arazide orman teşkilatı çalışma yapacak.1 milyon 800 bin fidanı toprakla buluşturacağız." diye konuştu.

'DİYARBAKIR'DA İNANÇ TURİZMİ İÇİN SEFERBERLİK BAŞLATIYORUZ'

"Diyarbakır'da inanç turizmi için seferberlik başlatıyoruz." diyen Eroğlu, kentin inanç turizmi için önemli olduğunu, herkesin peygamberler diyarını görmesi gerektiğini vurguladı. Diyarbakır'ın, GAP projesinin en büyük illerinden biri olduğunu anlatan Bakan Eroğlu şunları söyledi: "GAP eylem planının açıklanmasının ardından, GAP adete bir fişek gibi fırlayıp gitmeye başladı. Ödenekler tam olarak 11 kat arttı. Çok büyük işler başardık. Silvan Barajı ile ilgili çalışmamız devam ediyor. Silvan Barajı bölgeye hayat verecek en büyük barajdır. Atatürk Barajı'ndan sonra en çok alanı sulayacak baraj. Nedense hainler bu bölge halkı olan kardeşlerimizin kalkınmasını istemiyor. Defalarca şantiyede adam kaçırdılar. Baraj çalışmasında yer alan araç ve gereçleri yaktılar. Yolları kesip bomba koydular. Tüm bunlara rağmen bölgedeki kardeşlerimiz için ne pahasına olursa olsun bu projeyi yapacağız. Çünkü bunları başkaları için değil, buradaki kardeşlerimiz için yapıyoruz. Hainlere fırsat vermeyeceğiz."

Eroğlu, 36 milyar 41 milyon liralık GAP bölgesine yatırım yapılacağını kaydederek, söz konusu projelerin detayları için kitap hazırladıklarını belirtti.

Hükümetin Diyarbakır'a 14 yılda 27 milyar yatırım yaptığını ifade eden Eroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı: "Diyarbakır'ın terörle anılması algısını bitirelim. Diyarbakır'a geldiğimde teröre rastlamadım. Çünkü kent artık tamamen terörden temizlendi. Artık huzur iklimi var. Bunu basının duyurmasını istiyoruz. Buraya millet artık gelsin. Her türlü desteği vereceğiz. Yatırımcı, sanayici ve işadamı gelsin. Diyarbakır'ın bahtı açık. Kentin tarih ve ilimin merkezi olduğunu yansıtalım. Basından bu konuda talepte bulunuyorum."

Bakan Eroğlu'na, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ve AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar da eşlik etti.