Bakan Eroğlu'ndan Adil Öksüz açıklaması

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Adil Öksüz'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Eroğlu, Öksüz'ün Almanya'da görüldüğünü ifade ederek, orada olması halinde Almanya hükümetinin firari FETÖ'cüyü ivedilikle iade etmesini istedi.

AKP Kırıkkale İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Eroğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İspanya'daki terör olayını kınayan Eroğlu, FETÖ firarisi Adil Öksüz'le ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Öksüz'ün Almanya'da lokantada görüldüğü şeklinde haberler çıktığını anımsatan Veysel Eroğlu, şunları kaydetti:



"Benim bildiğim tam tespit edilmedi. Şu anda hükümetimiz bunun takibinde. Eğer o olduğu tespit edilirse zaten Almanya'ya nota veriliyor. Bu FETÖ denen okyanus ötesindeki mendebur ve yüzünde meymenet olmayan, ne idüğü belli olmayan, kardinal mıdır yoksa başka şey midir onu bilemiyoruz ama bizimle hiçbir bağı olmayan hainin elebaşısı olan Adil Öksüz, Almanya'da ise Alman hükümeti tarafından teslim edilmesi gerekir. Herşey açık. Eninde sonunda bunları yakalayacağız ve cezalarını vereceğiz. Bu konuda kararlıyız."