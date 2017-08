Bakan Fakıbaba: Avuçlarını yalayacaklar

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bayram öncesi kurban fiyatlarını artırmak isteyenlerin hayal kırıklığına uğrayacağını söyledi.

Kurban Bayramına az bir zaman kala kurban fiyatlarına ilişkin çeşitli, söylentiler olduğu belirten Fakıbaba "Hayvan, et fiyatı yükselecek diyenler hayal kırıklığına uğrayacak, fırsatçılara avuçlarını yalatacağım"dedi.



Ahmet Eşref Fakıbaba, dün gece Şanlıurfa'dan yayın yapan Güneydoğu TV'nin canlı yayınına konuk oldu. Ankara'da yapılan ve Ömer Kapaklı'nın sunduğu programa katılan Fakıbaba, bakan oluşu ve gündeme ilişkin konularda açıklamalar yaptı. Kendisinin her zaman hizmet için çabalayacağını anlatan Fakababa, Faruk Çelik'ten aldığı bakanlık bayrağını daha yukarılara taşımak için gece gündüz çalışacağının mesajını verdi.



BAKAN OLDUĞUMU TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİM



Başbakan Binali Yıldırım'ın yeni kabineyi açıkladığı sırada meclisteki odasında olduğunu ve ismini televizyondan duyduğunu belirten Fakıbaba şöyle konuştu:



"Benim için hiçbir zaman makam ve mevki önemli olmadı. Kabine açıklanırken de ismimin söyleneceğini kafamdan hiç geçirmedim. Odamda televizyon izlerken ismim söyleyince garip bir his oldu. Sevinmedim desem, ya da çok sevindim desem yalan olur, öyle durup baktım. Danışmanım heyecanlandı ben de kendisini 'İsmail heyecanlanma' dedim. O sırada bu yükün üstesinden gelmek için dua ettim. Sağlık Bakanı olsam şaşırmazdım ama, Tarım Bakanı olunca 80 milyonun yükünü omuzlarımda hissettim. Ama ben hizmet adamıyım, geçmişte başhekimlik ve belediye başkanlığı görevlerini nasıl samimi şekilde yaptıysam, bakanlığı da aynı şekilde yapacağım."



AVUÇLARINI YALAYACAKLAR



Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte ortaya çıkan söylentiler ile kurban fiyatlarını yükseltmek isteyen fırsatçılara izin vermeyeceklerini vurgulayan Bakan Fakıbaba şöyle dedi:



"Son zamanlarda; 'hayvan alımı serbest olacak, Avrupa'da şimdiden hayvan fiyatı arttı' denildiğini duyuyorum. Bunu söyleyen fırsatçılar beni tanımıyorlar. Ben öyle ters köşeye yatırırım ki hiç neye uğradıklarını şaşırırlar. Ben gerçek üreticinin, tüketicinin ve ticaret yapanın yanındayım. Fırsat kollayıp 'yarın nasılsa etin ve hayvanın fiyatı yükselecek' diyenler hayal kırıklığına uğrayacak. Boş konuşmuyorum, fırsatçılara avuçlarını yalatacağım. Namuslu insanlar da dua edecek."