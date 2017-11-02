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Bakan Fakıbaba'dan ucuz et açıklaması

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Bakan Fakıbaba'dan ucuz et açıklaması
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "Ucuz et satışı kısa zamanda devreye girecek" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, et fiyatlarında kalıcı çözümler aradıklarını söyledi ve et fiyatlarının yüzde 40 düşeceğini belirtmişti. Fakıbaba, "Bakanlık olarak kısa zamanda et fiyatlarıyla ilgili çalışma yapacağız. Türkiye’de hayvancılığın artırılmasına yönelik çalışmalarımız var" demişti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ucuz et fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Fakıbaba, "Ucuz et satışı kısa zamanda devreye girecek" dedi. 

Böylece, kıyma 29 TL, kuşbaşı da 31 TL'den satılacak.

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