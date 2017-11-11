Bakan Faruk Özlü açıkladı: Cam filmi yasağı kalkacak mı?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, cam filmleri ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Peki, cam filmi yasağı kaldırılacak mı? Cam filmi yasağına yeni düzenleme getirilecek mi?

Adıyaman'da gazetecilerin sorularını cevaplayan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ‘cam filmi’ yasağının devam edip etmeyeceğine dair açıklamada bulundu.

Özlü, cam filmleri konusunda terör saldırılarından korkulduğu için bu yasağın getirilmek istendiğini dile getirerek, "Biz Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ısrarlı taleplerine uyduk. Yoksa bizim Bakanlık olarak görüşümüz Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde bu cam filmi yasağının kaldırılmasından yanadır. Ama can güvenliği söz konusu olunca bir şey diyemiyoruz” dedi.

"ESNEKLİK YAPILACAK"

Bakan Faruk Özlü, konuyla ilgili bir esneklik yapılacağını kaydederek, “İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız ve bizim Bakanlığın uzmanları bir araya gelecekler. Cam filminde emniyetin görüntü olabileceği bir limit ile kriter getireceğiz. O kriteri aşanlar yasağa takılacak, o kriterin altında kalanlar serbest olacak. Teknik bir çalışma yapacağız, müştereken karar vereceğiz” ifadelerini kullandı.