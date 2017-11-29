Bakan, FOX mikrofonunu kaldırttı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya'nın telefonunda ByLock bulunduğu iddiasını gündeme getiren FOX TV'nin mikrofonunu "Ben ona konuşmayacağım" diyerek kaldırttı.

Bakan Kaya, 8. Boğaziçi Zirvesi'ndeki konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Muhabirlerin sorusu öncesinde kendisine uzatılan mikrofonlar arasındaki FOX TV mikrofonunu gösteren Bakan Kaya, "Ben ona konuşmayacağım, buradan alırsınız, kusura bakmayın, sizinle ilgisi yok yanlış anlamayın" dedi.

Mikrofonları tutan muhabir de FOX TV’nin mikrofonunu kameramana geri verdi.

Bakan Kaya daha sonra soruları cevapladı.

NE OLMUŞTU?

FOX TV Spikeri smail Küçükkaya, Bakan Kaya'nın eşinin telefonunda ByLock çıktığını haberleştirmiş, Kaya da bunun üzerine Küçükkaya'ya dava açmıştı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) de yapılan haber dolayısıyla FOX TV'ye ceza kesmişti.