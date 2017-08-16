Bakan hemşehrisi Bakan Yardımcısı oldu

2014 yılında AKP İlçe Başkanlığı'nın bırakarak Ankara'ya gelen Bakan Nihat Zeybekçi'nin hemşehrisi Mehmet Karabay Bakan Yardımsı olarak atandı.

Sözcü'nün haberine göre, Fatma Betül Sayan Kaya’nın Bakanlık koltuğunda oturduğu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda bugün yeni bir atama gerçekleşti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bakan Yardımcılığı görevine Mehmet Karabay atandı. Bir süredir bakanlıkta müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Karabay, Ankara’ya 2014 yerel seçimlerinden sonra gelmişti.

1963 doğumlu Mehmet Karabay, 2009 yerel seçimlerinde AKP'den Denizli’nin Tavas İlçe Belediye Başkanlığına seçilmişti. 2014’e kadar bu görevi sürdüren Karabay, yaklaşık 2 buçuk yıl bu koltukta oturduktan sonra 2017’nin Ocak ayında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ‘transfer’ olmuştu. Karabay; Ali Bakanlığında, müsteşar yardımcılığı görevine getirilmişti.

ÖNCE MÜSTEŞAR YARDIMCISI ŞİMDİ DE BAKAN YARDIMCISI

Bakanlıkta 8 aydır müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Karabay bugün itibariyle de Bakan Yardımcılığı görevine atandı.