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Bakan Işık'tan askere gidecek FETÖ'cü polisler için açıklama

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Bakan Işık'tan askere gidecek FETÖ'cü polisler için açıklama
Askerliğini yapmamış olan ve meslekten ihraç edilen 10 bin kadar polis askere alınacak. FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edilen polislerin askere gitme durumuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık "geri hizmette görev alacaklar" dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "FETÖ soruşturmaları sebebiyle emniyet teşkilatımızdan ihraç edilenlerin askerlik yapma zorunluluğu var, bu bir mecburiyet. Öncelikle sayı olarak şu anda emniyetin bize ilk etapta gönderdiği sayı bin 590 ancak çalışmalar devam ediyor. Tespitler yapıldıkça askerlik görevini ifa etmesi için bu isimler bize gönderilecek ve biz de bu isimleri askere almak için gerekli çalışmaları yürüteceğiz." dedi.

Işık, 'Bunlar bir terör örgütü mensubu olduğu için ihraç edildi, bunlar nasıl askerlik yapacak' sorusu da son derece önemli bir soru. Nasıl askerlik yapacakları konusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin aslında geçmişe dayanan ciddi bir birikimi var. Yani kamuoyunun eskiden 'sakıncalı piyade' diye bildiği, aslında askerlik yapması noktasında birtakım sıkıntıların olduğu isimlerle ilgili bir geri hizmet ve idari faaliyetlerde bunlar daha çok görevlendirilecek. Silahsız ve mühimmatsız nöbetlerde bulunacaklar. Ayrıca gözetim ve kontrol altında askerlik hizmetlerini ifa edecekler." diye konuştu.

Türkiye ve Rusya arasındaki Suriye mutabakatına ilişkin Bakan Işık, "Şu anda Rusya Federasyonu ile yapılan mutabakat koordinasyon içeriyor, bu koordinasyon çerçevesinde Suriye'de, Türkiye ile rejimin veya Rusya'nın hava unsurlarının karşı karşıya gelmemesi için gerekli koordinasyon sağlandı." dedi.

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