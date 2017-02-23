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Bakan Işık'tan, Rakka açıklaması

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Bakan Işık'tan, Rakka açıklaması
Milli Savunma Bakanı Işık, El Bab'ın tamamına yakın kısmında kontrol sağlandığını açıkladı. Işık Rakka operasyonunda PYD/PKK'nın bulunmaması gerektiğini savunarak, "Türkiye operasyona bu şartla destek verir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında El Bab'ın tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Işık, olası Rakka operasyonuna ilişkin olarak, "YPG-PYD olmazsa koalisyon güçlerine destek veririz" dedi. 

Fikri Işık, Ankara'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Rakka ile ilgili temel anlayışımız, Rakka ve diğer bölgelerin DEAŞ'tan kurtarmayı başka terör örgütleriyle değil doğru unsurlarla yapmak. İsteğimiz Rakka operasyonun PYD ve YPG ile değil, ÖSO ve meskun insanlardan oluşan güçle yapılması. Rakka'yı kurtaracak gücün bölge halkı tarafından yapılması. Böyle olunca koalisyon güçlerine destek vereceğimizi açıkladık. Kalıcı barış için demografik yapının değişmemesi ve doğru aktörlerle bu operasyonunun yapılması."

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