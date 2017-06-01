Bakan İstanbul depremi için tarih verdi

Çevre Bakanı Özhaseki, 2030'a kadar 7 şiddetinin üzerinde olması beklenen İstanbul depreminin 600 bin konutu yok edeceğini açıkladı.

Bakanlar Kurulu'na ‘deprem' sunumu yapan Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki’nin 7 şiddetinin üzerinde olması beklenen İstanbul depreminin 600 bin konutu yok edeceğini açıkladığı ortaya çıktı. Akşam gazetesinden Miray Çimen'in haberine göre; Bakanı Özhaseki, İstanbul'da 7 ve üzeri şiddette olası bir depremin binaların yüzde 10-15'inin yıkılmasına yol açacağını da söyledi. Bunun 600 bin konut anlamına geldiğini kaydeden Özhaseki, gerekli tedbirlerin alınması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Özhaseki, bu kapsamda yılda 500 bin evin dönüşümünü gerçekleştirmeleri halinde Türkiye'de 15 yıl içerisinde çürük ev kalmayacağını kaydederek, bu evlerin 150-200 bininin İstanbul'da olduğunu vurguladı.

2030 YILINA KADAR OLACAK

Özhaseki, son 100 yılda Türkiye'de 6 şiddetinin üzerinde 56 deprem olduğunu ve 80 bin kişinin hayatını kaybettiğini anlattı. Kuzey Anadolu fayının hareketli olduğunu anımsatan Özhaseki, Marmara açıklarında 5 tane kırık fayın büyük bir tehlike olarak beklediğini söyledi. Özhaseki, bilim insanlarının tespitlerine göre İstanbul’da 2030’a kadar 7 ve üzerinde şiddette deprem olacağına dikkat çekerken, bu gerçeği bilerek hazırlık yapacaklarını söyledi.

VATANDAŞA DA FAİZ DESTEĞİ

Belediyelerin yanı sıra vatandaşlara da destek vereceklerini belirten Özhaseki, “Onlarda bu finansman desteklerinden istifade edecekler. Onlara getireceğimiz teşvikler içerisinde ev kiralarını ödemek vardı. Onu devam ettireceğiz. Faiz desteği de sağlanacak. Onlar müteahhitle anlaştığında 5 yıl vadeli bir kredi tamamıyla işlerini görecektir” dedi. Kredi faizi için yüzde 4 destek alındığını belirten Özhaseki, “Yüzde 15'lerde gezen faizde yüzde 4 hiçbir anlam ifade etmiyor” dedi. Özhaseki bunun faizsiz ve 5 yıl vadeli olacağını söyledi.

180 MİLYARLIK ZARAR

İstanbul'da bir deprem olursa karşılarına çıkacak mali yük hakkında da bilgi veren Özhaseki, “600 bin konutun yok olması demek bir taraftan altyapısıyla birlikte çökeceği için 90 milyar liranın heder olması demek. Bir taraftan sokaktaki arabaları, eşyaları da yok edeceği için 90 milyar liralık bir zarar demek. Bir anda 180 milyar lira gibi bir zararı karşımıza çıkarıyor demektir” dedi.

3 ALANDA ÇALIŞILACAK

Özhaseki, “3 ayrı alanda çok hızlı olarak çalışabiliriz. Birincisi; bina bazlı bir dönüşüm ve değişim. İkincisi; alan bazlı bir değişim ve dönüşüm. Üçüncüsü de; Bakanlık olarak biz çözüm ortağı olarak birçok yerde işin içerisine girebiliriz” diye konuştu.