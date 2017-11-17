Bakan Jülide Sarıeroğlu: "15 bin Suriyeliye çalışma izni verdik"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, 15 bin 22 Suriyeliye çalışma izni verildiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2018 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda Suriyelilerle ilgili veriler sundu.

Sarıeroğlu, Türkiye'nin bugün 165 farklı ülkeden başvuru aldığını, çalışma izni başvuru sayısının da son 10 yılda yüzde 618 arttığını söyledi.

"GÖÇ HAREKETLERİ AÇISINDAN 'HEDEF ÜLKE' KONUMUNA GELDİK"

Sarıeroğlu, Türkiye'nin göç hareketleri açısından "hedef ülke" konumuna geldiğini ifade ederek, 2003'te 79 ülkeden çalışma izni başvurusu alan Türkiye'nin bugün 165 farklı ülkeden başvuru aldığını, çalışma izni başvuru sayısının da son 10 yılda yüzde 618 arttığını söyledi.

15 BİN SURİYELİYE ÇALIŞMA İZNİ VERİLDİ

Suriyelilerin çalışma izinlerinin Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda düzenlendiğini anımsatan Sarıeroğlu, "Yönetmeliğimizin yayımlandığı 15 Ocak 2016'dan bu yılın kasım ayı itibarıyla toplam 15 bin 22 Suriyeliye çalışma izni verilmiştir." bilgisini verdi.