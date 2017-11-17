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Bakan Jülide Sarıeroğlu: "15 bin Suriyeliye çalışma izni verdik"
Bakan Jülide Sarıeroğlu: "15 bin Suriyeliye çalışma izni verdik"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, 15 bin 22 Suriyeliye çalışma izni verildiğini açıkladı.
17 Kasım 2017 Cuma 17:28
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