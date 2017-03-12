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Bakan Kaya: Gayrı insani muamele gördük
Bakan Kaya: Gayrı insani muamele gördük
Atatürk Havalimanı'nda açıklama yapan Hollanda'nın Almanya'ya sınır dışı ettiği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Gayri insani, gayri ahlaki bir muameleyle karşı karşıya kaldık" dedi.
12 Mart 2017 Pazar 13:48
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.