Bakan Kaya: Gayrı insani muamele gördük

Atatürk Havalimanı'nda açıklama yapan Hollanda'nın Almanya'ya sınır dışı ettiği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Gayri insani, gayri ahlaki bir muameleyle karşı karşıya kaldık" dedi.