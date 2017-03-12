Bakan Kaya: Gayrı insani muamele gördük

Atatürk Havalimanı'nda açıklama yapan Hollanda'nın Almanya'ya sınır dışı ettiği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Gayri insani, gayri ahlaki bir muameleyle karşı karşıya kaldık" dedi.

Hollanda’nın skandal bir karar ile sınır dışı ettiği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, özel bir uçakla Türkiye’ye döndü. Sabah saatlerinde Könl-Bonn Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan bir uçakla dönüş yapan Bakan Kaya, Atatürk Havalimanı’nda Enerji Bakanı Berat Albayrak ile kameralar karşısına geçti. Kaya, Hollanda’da yaşadıklarına ilişkin “Gayri insani, gayri ahlaki bir muameleyle karşı karşıya kaldık” dedi.

Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın açıklamalarından satırbaşları…

Diplomatik pasaporta sahip bir bakan olarak Hollanda’ya seçmenlerle buluşmak üzere gittim. Vatandaşlarımızla kendi topraklarımız sayılan bir bölgede görüşmek üzere gittim. Bizim Hollanda’nın içişlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok. Konsolosluğumuza 30 metre kala aracımız durduruldu ve polisler girişimize izin vermedi ve konsolosumuzun da binadan çıkıp yanımıza gelmesine izin verilmedi.

Gayri insani ve gayri ahlaki bir muamele ile karşı karşıya kaldık. Demokrasiden bahseden Hollanda’da acı bir tablo ile karşı karşıya kaldık. 5 kişilik ekibim gözaltına alındı. Biz araçtan çıkarılıp polisler eşliğinde bir polis merkezine götürüldük. 1.5 saat burada bekletildik. Her zaman kadın hakların bahseden Avrupa’nın bir kadın bakana böyle davranması çok trajikomik.

1.5 saat bekletildikten sonra Almanya’ya geçtik ve ülkemize döndük. Avrupa’nın tavrının gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz Avrupa’ya vatandaşlarımızla buluşmaya gidiyoruz. Hollanda’da dün tüm özgürlükler askıdaydık. Basın özgürlüğünden sürekli bize bahseden Hollanda basın mensuplarına saldırdı. Vatandaşlarımıza atlarla, köpeklerle saldırdılar.

Hollanda’nın şahsında bütün Avrupa’da toplantılar iptal ediliyor. Dün gece Hollanda’da tüm özgürlükler askıdaydı. Atlarla köpeklerle basın mensuplarını bile yerlerde sürüklediler.

Hollanda. Adeta bir günde OHAL ilan edildi. Biliyorsunuz. 15 Temmuz’da bizim ülke olarak mevcudiyetimize saldırıldı ve onun ardından OHAL ilan ettik. Bizi sorguladılar. OHAL’i sorgulayan batı, bir gecede adeta olağan üstü hal ilan etti.