Bakan Kaya'ya büyük skandal!

Reuters haber ajansı Rotterdam Başkonsolosluğu'na girişi engellenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın 'istenmeyen yabancı' ilan edilerek sınır dışı edildiğini duyurdu.

Reuters’ın Hollandalı yayıncı kuruluş RTL’e dayandırdığı haberine göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hollandalı yetkililer tarafından alıkondu. “İstenmeyen yabancı” ilân edilen Bakan Kaya, Nijmegen’den Almanya’ya sınır dışı edildi.

HOLLANDA'DA NELER YAŞANDI?

Hollanda'da Bakan Fatma Bütel Sayan Kaya'nın Türk konsolosluğuna girişine izin verilmedi. Yaklaşık 5 saat süren bekleyişin ardından Bakan Kaya, Hollanda polisinin eskortluğunda Almanya'ya götürüldü. Hollanda polisi ise konsolosluk önünde toplananlar müdahale etti.

AA'nın sabaha karşı geçtiği habere göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, aracından zorla çıkarılıp başka bir araca bindirilerek, polis eskortu eşliğinde, büyük bir kalabalığın toplandığı bölgeden ayrıldı.

ÖZALTINA ALINAN KORUMALAR ALMANYA'YA GÖNDERİLDİ



Rotterdam Başkonsolosluğuna geçmesine müsade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alındı. İki araçla Başkonsolosluğun yakınında tutuldukları yerden uzaklaştırılan korumaların Almanya'ya gönderildiği bildirildi.

ÖNCE VİNÇ GETİRDİLER

Daha sonra Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, Kaya'nın direnmesi üzerine vinçli çekici getirip, aracı zorla çekme girişiminde bulundu. Bunun üzerine araba kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla olay yerinden götürüldü.

Yaklaşık 5 saat boyunca Başkonsolosluk civarında toplanan binlerce kişi ile buluşmayı bekleyen Kaya'nın Almanya'ya polis eskortu eşliğinde götürüldüğü belirtildi. Öte yandan Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önündeki protestolar devam etti.