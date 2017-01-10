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Bakan Müezzinoğlu: "Tam 87 bin kişi..."

Bakan Müezzinoğlu: "Tam 87 bin kişi..."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, katıldığı canlı yayında gündeme dair soruları yanıtladı. Müezzinoğlu, FETÖ soruşturması kapsamında 97 bin 769 kişinin kamudan ihraç edildiğini açıkladı.

Bakan Müezzinoğlu kamuda FETÖ operasyonlarında toplam ihraç edilen personel sayısının 97 bin 679 olduğunu, toplam 135 bin 356 kişi hakkında da işlem yapıldığını belirtti.

Müezzinoğlu, kıdem tazminatı ile ilgili olarak da "Referandum sürecinden sonra daha sağlıklı güvenilir, hakkaniyetli ve sürdürülebilir bir kıdem tazminatı fonunu ülkemize kazandıracağız" diye konuştu.

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