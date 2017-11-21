Bakan Özhaseki: "İstanbul'a CHP ihanet etti"

Antalya'da partililerle bir araya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, "İstanbul'da dört dönem CHP vardı" diyerek ana muhalefet partisini "İstanbul'a ihanetten" sorumlu tuttu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce, Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi Kepez-Santral mahallelerini kapsayan proje hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki çarpık yapılaşmayla ilgili "Biz bu şehre ihanet ettik, ben de bundan sorumluyum" şeklindeki sözlerini değerlendiren Özhaseki, 'ihanetten' CHP'yi sorumlu tuttu.

ERDOĞAN'IN İSTANBUL'DA YAPILAŞMA ELEŞTİRİSİNİ CHP'YE YÖNELTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul'daki yapılaşmayla ilgili eleştirilerine de değinen Özhaseki, "Cumhurbaşkanımız ne düşünüyorsa bunu net söyleyen, gerekirse kendini eleştirebilen, doğru sözlü bir devlet adamı. Keşke onun bu sözleri üzerine başta ana muhalefet bir ders alsalar da arada doğru söylemeyi kendilerine bir şiar edinseler. Durmadan çarpıtarak, demagoji yaparak, siyaset yapmanın bir sonu yok" ifadelerini kullandı.

'BUNDA CHP'NİN HİÇ SUÇU YOK MU?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirisinin baştan sona silüet konusunda olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki, şöyle konuştu: "Şehirlere ihanet' deyince sadece aklınıza silüet mi geliyor? İstanbul'da dört dönem CHP vardı. 1950'lerin civarında, sadece 50 bin olan gecekondu sayısı 1994 geldiğinde 640 bin gecekondu, 700 bin civarında kaçak yapı ile sayı 1 milyon 350 bine çıkmış. Bunda, CHP'nin hiç suçu yok mu? CHP, önce kendine bakıp, bunu söyleyebilmeli. Cumhurbaşkanı'mızın belediye başkanı olana kadar 1 milyon 350 bin gecekondu yaptırmışsanız bu, bir sorun demektir. Haliç'in çamur deryası olduğu, yaşanamaz halde olduğu hepimiz biliyoruz. Bu şehre ihanet değil midir? Susuz şehirler, çöp dağları, çöplerin patlaması, 40 kişinin çöplerin patlaması sonucu ölmesi hususunda ana muhalefet kendisini bir sorguya almaz mı? Bunlar şehre ihanet değil mi?"

'DEPREM HAZIRLIKSIZ YAKALARSA PERİŞAN OLURUZ'

Türkiye'nin birinci ve ikinci derece deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Özhaseki, ülkenin yüzde 66'sının bu bölgelerde bulunduğunu, nüfusun da yüzde 71'inin buralarda yaşadığını aktardı. Özhaseki, şunları söyledi: "Böyle bir ortamda eğer hazırlık yapmazsak Allah korusun, deprem, bizi hazırlıksız yakalarsa işte o zaman perişan oluruz. Yeni bir yasa hazırlığı var. Bu yasa hazırlığı, Bakanlar Kurulu'na sunuldu. Başbakan ve Cumhurbaşkanı'mıza arz edildi. Çok daha çabuk şekilde dönüşümü sağlayacak tedbirler alındı. Bu işin yapılmasında avantajlar var. Hedef koyduğumuz yılda, 500 bin civarında bağımsız birimin dönüşümü için her türlü adım atıldı."