Bakan Özhaseki, "Türkiye bağımsızlığını kaybeder"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, olası bir İstanbul depreminin maliyetinin çok ağır olacağını ve Tükiye'nin ekonomik bağımsızlığını kaybetmesine neden olacağını ifade etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, olası İstanbul depremine değinerek maliyetinin çok ağır olacağını ve Türkiye'nin bağımsızlığını kaybedeceğini savundu.

"Hocaların ortak ittifak ettiği, bir iki kişi istisna koymuşlar süreyi daha uzun veriyorlar ama genelinin söylediği şu, 2030'a kadar İstanbul'da çok ciddi bir deprem olacak." değerlendirmesini yaptı" diyen Özhaseki Gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesinin gerekse Mecliste yapılan bir çalışmanın neticesinde ilk etapta 600 bin riskli bağımsız birimin göründüğüne değinerek, "Allah korusun, bunun yıkılması demek, hafif-orta hasarlıları söylemiyorum, bunun olması demek bir kere tamamıyla şehrin çökmesi, altyapının gitmesi demek. Binlerce insanın o evlerin altında can vermesi demek." diye konuştu.



Prof. Dr. Celal Şengör'ün böyle bir deprem karşısında Türkiye'nin bağımsızlığının gideceğini söylediğini aktaran Özhaseki, "Ben katılıyorum. Hasarı ölçüyorum, 100 milyar dolar civarında. O zaman bir an önce bizim bu gerçekleri bilerek hareket edip kentsel dönüşümü hızlandırmamız lazım. Adı kötü, amiyane tabirle herkes gıcık kaptı bundan, 'rantsal dönüşüm' denildi, bir şey denildi" dedi.