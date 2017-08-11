Bugünkü YENİÇAĞ »

Bakan Özlü'den yerli otomobil açıklaması: "Bazı babayiğitler var..."

»
Bakan Özlü'den yerli otomobil açıklaması: "Bazı babayiğitler var..."
Bakan Özlü, yerli otomobil projesinde potansiyel aday firma, şirket ve gruplarla 1. tur görüşmeleri tamamladıklarını belirterek, 'Ben varım diyen şirketler, babayiğitler var, bunlarla pazar günü İstanbul'da 2. tur görüşmelere geçeceğiz" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB) düzenlenen, "Bilişim Sektörü Buluşması" toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yerli otomobile ilişkin açıklamalarını hatırlatarak, "Yerli otomobili üretecek babayiğit kim?" sorusunu cevaplayan Özlü, Hisarcıklıoğlu ile çalışma yürüttüklerini anlattı.

Özlü, çalışmanın etapları ve fazları olduğunu belirterek, "Potansiyel aday olabilecek firmalarla, şirketlerle, gruplarla 1. tur görüşmeleri tamamladık. 1. tur görüşmeler sonucunda, Rifat Bey'in de dün açıkladığı gibi Türkiye'nin otomobili projesinde 'Ben de varım' diyen şirketlerimiz oldu." diye konuştu.

Türkiye'nin otomobili projesinde "ben varım" diyen şirketlerle önümüzdeki günlerde 2. tur görüşmelere geçeceklerini dile getiren Özlü, "1. tur görüşmelerde sorumuz, bu projede var mısınız, yok musunuz? idi. 'Ben varım' diyen şirketler, babayiğitler var, bunlarla pazar günü İstanbul'da 2. tur görüşmelere geçeceğiz ve detayları konuşacağız. Süreç devam ediyor ve iyi gidiyor." ifadelerini kullandı. Özlü, yıl sonuna kadar yüklenici adayı firmalarla sözleşme imzalamayı hedeflediklerini de kaydetti.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Özlü'den yerli otomobil açıklaması: "Bazı babayiğitler var..."Bakan Özlü'den yerli otomobil açıklaması: "Bazı babayiğitler var..."Adalet kurultayının detayları belli oldu!Adalet kurultayının detayları belli oldu!"Bunlar Başbuğ’u bile terörist ilan edip, operasyon yaptılar""Bunlar Başbuğ’u bile terörist ilan edip, operasyon yaptılar"Fatih Altaylı: "Akşener'in kuracağı yeni parti..."Fatih Altaylı: "Akşener'in kuracağı yeni parti..."İsmail Ok yeni partinin tüzüğünü açıkladıİsmail Ok yeni partinin tüzüğünü açıkladıMetal yorulmadı, Erdoğan yordu!Metal yorulmadı, Erdoğan yordu!MHP'li Başkan disipline sevk edildiMHP'li Başkan disipline sevk edildiKılıçdaroğlu'ndan hükümete zeytin dalıKılıçdaroğlu'ndan hükümete zeytin dalıNuri Okutan: Yeni partinin Cumhurbaşkanı adayı Akşener olacak!Nuri Okutan: Yeni partinin Cumhurbaşkanı adayı Akşener olacak!Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Cumhuriyet tarihinin en demokratik müfredatı"Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Cumhuriyet tarihinin en demokratik müfredatı"
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti