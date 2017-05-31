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Bakan Özlü'den 'zeytinlik' açıklaması

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Bakan Özlü'den 'zeytinlik' açıklaması
Zeytinlik alanlarla ilgili açıklama yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "Ceza artıyor, kurul yapısı değişiyor, zeytinlik sahalarının imara açılmasının önüne geçiyoruz. Zeytinlik alanlarına konut, konaklama ve turistik tesis yapılmayacak" dedi.

Sanayi Bilim ve Ticaret Bakanı Faruk Özlü zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verilmesine olanak sağlayan düzenlemeyi, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısından çıkaracaklarını bildirdi.

İŞTE TÜRKİYE’NİN ZEYTİNLİK FOTOĞRAFI

Türkiye'de 826 bin hektar zeytinlik alan üzerinde yaklaşık 167 milyon civarında zeytin ağacı bulunurken, yapılmak istenen değişiklikle tehdit altına girecek olan zeytinlik miktarı da 578 bin hektar alanda 117 milyon zeytin ağacına denk düşüyordu. Dünya zeytin üretiminin yüzde 10'unu, zeytinyağı üretiminin ise yüzde 6'sını karşılayan Türkiye, “Üretim Reform Paketi Kanun Tasarısı Taslağı”nda yer alan düzenleme ile ağaç ve doğa katliamının yanı sıra zeytin piyasasındaki gücünü de kaybedecek duruma gelecekti.

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