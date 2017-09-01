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Bakan son kez uyardı... Bundan sonra uzatılmayacak!

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Bakan son kez uyardı... Bundan sonra uzatılmayacak!
Maliye Bakanı Naci Ağbal vergi indirim süresinin uzatılmasına ilişkin talepleri değerlendirdi. Bakan Ağbal vergi indirimi süresinin uzatılmayacağını söyledi.

Memleketi Bayburt’ta bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal Kurban Bayramı namazını Yakutiye Camisi’nde kıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

Burada konuşma yapan Bakan Ağbal vergi indirimi süresinin uzatılmayacağını duyurarak şunları söyledi:

VERGİ İNDİRİM SÜRESİ UZAMAYACAK

Şimdi gerçi herkes ‘tekrar uzatın.’ diyor ama uzatmayacağız. Vergi indirimlerinin bir geçici vergi indirimi olduğunu baştan itibaren söylemiştik ve ekonomide şu anda yakalamış olduğumuz ivme son derece olumlu. 2018 yılında da Türkiye ekonomisinde bu ivmenin devam edeceğini söyleyebilirim."

Bakan Naci Ağbal, Türkiye’nin çok daha fazla özel sektör yatırımına ihtiyacı olduğunu da dile getirerek özel sektörün önünü açacak birçok yasal düzenlemeyi hükümetleri döneminde yaptıklarını sözlerine ekledi.

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