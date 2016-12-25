Bakan Soylu: "Son 300 yılın en güçlü seviyesindeyiz"

Ülkenin dört bir yanında bombalar patlarken İçişleri Bakanı Soylu'dan ilginç bir açıklama geldi. 'Dünyanın gözüne baka baka' tüneller köprüler yaptıklarını söyleyen Soylu, "Son 300 yılın en iyi seviyesindeyiz" dedi.

Bitlis Polisevi'nde esnaf ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz son 300 yılın en güçlü seviyesindeyiz. Dünyanın gözüne baka baka Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü açıyoruz. Hedef koyuyoruz, kendi aracımızı, kendi uydumuzu üreteceğiz diyoruz" dedi.

PKK MART AYINDAN İTİBAREN...

Terör olaylarıyla ilgili de açıklama yapan Soylu, PKK ile mücadelenin yalnızca bir safhasında olunduğunu ve örgütün mart ayından itibaren "bu ülkeyle oyun oynanmayacağını göreceğini" söyledi.

Soylu, yaptığı konuşmada, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi terörle anılan yerler olmamalıdır. PKK gelecek mart ayının başından itibaren bu ülke ile oyun olmayacağını bir kez daha görecek" dedi.

Soylu, şu anda PKK ile yapılan mücadelenin yalnızca bir aşamasında olunduğunu belirterek, Türkiye'nin mücadele kararlılığının en üst düzeyde olduğunu ifade etti.