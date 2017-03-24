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Bakan Soylu’ya skandal karşılama
Bakan Soylu’ya skandal karşılama
AKP Silvan İlçe Başkanı Nimet Aksoy büyük bir gafa imza attı. Aksoy, Soylu'nun önceki gün Diyabarkır'da yaptığı konuşma öncesi "kargaşanın, kaosun, terörün mimarı Sayın Bakanımız Süleyman Soylu bey" dedi.
24 Mart 2017 Cuma 20:21
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