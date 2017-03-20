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Bakan Tüfenkçi: “Hayır çıkarsa, kaos ortamına girmiş oluruz”

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Bakan Tüfenkçi: “Hayır çıkarsa, kaos ortamına girmiş oluruz”
Bakan Tüfenkçi, 16 Nisan'da "hayır" çıkması durumunda bir kaos ortamına doğru veya Türkiye'nin istikrarının kaybedilmesine yönelik kampanyaların hızlandığı bir döneme girilmiş olacağını söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, referandumla ilgili AA muhabirine skandal açıklamalar yaptı. 

16 NİSAN’DAN SONRA EKONOMİ DÜZELİR

16 Nisan'dan sonra, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kabulünden sonra, sokaktaki vatandaşa daha fazla yansıyacak şekilde artarak devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

‘HAYIR’ ÇIKARSA KAOS ORTAMINA GİRMİŞ OLURUZ

Bülent Tüfenkci, Cumhuriyet tarihinin en önemli halk oylaması kabul edilen 16 Nisan referandumundan "hayır" sonucu çıkması ihtimalini değerlendirirken, şu görüşleri dile getirdi:

"16 Nisan'da 'hayır' çıkarsa… Çok kimse de merak ediyor, onu da ifade etmek gerekir. Bir kaos ortamına doğru veya Türkiye'nin istikrarının kaybedilmesine yönelik kampanyaların hızlandığı bir döneme girmiş oluruz. Kimse bunu arzu etmez. Esnafın ve ekonominin en önemli handikapı belirsizliktir. Herkes önünü görmek, gelecekte neler olacağını kestirmek, öngörülebilirlik ister. Dolayısıyla Türkiye'nin 'hayır'la öngörülebilirliğini yitirmemesi lazım. Ben 16 Nisan'da esnaf kesiminin de güçlü bir şekilde evet kararı vereceğini düşünüyorum."

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