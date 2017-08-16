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Bakan Yılmaz, ÖSYM'nin hatasını değerlendirdi

Bakan Yılmaz, ÖSYM'nin hatasını değerlendirdi
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ÖSYM'nin üniversite yerleştirmelerindeki hatasına ilişkin, "Bununla ilgili kendi idari işlemlerinde soruşturmalarını başlattı. Ama bir sürçmeyle de atın ayağı kesilmez" dedi.
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