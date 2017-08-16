Bakan Yılmaz, ÖSYM'nin hatasını değerlendirdi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ÖSYM'nin üniversite yerleştirmelerindeki hatasına ilişkin, "Bununla ilgili kendi idari işlemlerinde soruşturmalarını başlattı. Ama bir sürçmeyle de atın ayağı kesilmez" dedi.