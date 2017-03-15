Bakan Yılmaz, sınava geç kalanlardan rahatsız!

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, geç kalıp 15 dakika kuralı nedeniyle YGS’ye giremeyen öğrencilerle ilgili görüntülerden rahatsız olduğunu belirterek,"Gelecek yıl öğrencilere 15 dakika değil yarım saat önce sınav binalarının önünde olmalarını öneriyoruz" dedi.

TRT Haber’de canlı yayına katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın YGS kuralları ve diğer gündemdeki eğitim konularıyla ilgili açıklamaları özetle şöyle:

HAZIR OLACAK

“YGS’ye geç kalan öğrenciler oldu. Gerçekten bu görüntüleri görüp de rahatsız olmamak mümkün değil. Ben de rahatsız oldum. ÖSYM Başkanı’nı aradım, konuyu sordum. ÖSYM Başkanı dedi ki, ‘Sınava giriş belgesi veriyoruz, onun üzerinde bir buton var (ÖSYM’nin internet sitesinde), ‘Sınav saatinden 15 dakika önce orada olmayı taahhüt ediyorum’ diye. Bu butona basanlar giriş belgesi alabiliyor.’ ‘Haberim yoktu’, ilk defa uygulandı gibi şeylerin geçerli olmadığını söylüyor başkanımız. Trafikten vs. de geç kalanlar vardı, bunun bedeli ağır oldu ve bir yıl kaybettiler. Dolayısıyla gelecek yıl sınava girecek öğrencilere 15 dakika değil, yarım saat önce sınav binalarının önünde hazır olmalarını öneriyoruz.



2019 yılına kadar ikili eğitimi sonlandıracağız. Özellikle çok fazla göç alan yerlere ilave derslikler yapmamız gerekiyor. Kaliteli eğitim vermek için okul öncesi eğitimi mutlaka evlatlarımıza vermemiz lazım. Okul öncesini de 1 yıl zorunlu eğitim kapsamına alacağız.”

ÖSYM: 09.45 KURALI ERKEN GELENİ KORUYOR

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bazı adayların tepkisine neden olan ‘09.45 kuralının gerekçesini açıkladı. ÖSYM’nin resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, adayların sınav öncesi işlem ve hazırlıklarının 10-15 dakika sürdüğü, geç kalanlar hatırlatılan kuralları duymadığı ve diğer adayların dikkatini dağıttığı için bu kuralın getirildiği belirtildi. Kararın Aralık 2016’da alındığı vurgulandı.

15 DAKİKA MAĞDURA DESTEK

Geçen pazar YGS’ye geç kalıp 15 dakika kuralı nedeniyle salona alınmayınca ‘1 yılı heba olan’ ve döktüğü gözyaşlarıyla herkesi duygulandıran Adanalı Mehmet Kara’ya (19), bir destek daha geldi. Bir iş insanının, Kara’nın bir yıllık eğitim masraflarını üstleneceğini açıklamasının ardından, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de genç üniversite adayını himayesine aldı ve eğitimine destek vereceğini açıkladı. Kara, Başkan Sözlü’nün daveti üzerine kendisini ziyaret etti