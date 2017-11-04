Bakan Yılmaz, yarın yeni sistemi açıklayacak
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, yarın Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak ve TEOG'un ardından liselere geçişteki yeni sistem hakkında açıklamalarda bulunacak.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin kaldırılmasının ardından, liselere geçişteki yeni sistemi yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda açıklayacak.
Bakan Yılmaz, yarın saat 12.00'de başlayacak Anadolu Ajansı Editör Masası toplantısında, editör ve muhabirlerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayacak.
Eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak Yılmaz, TEOG'un ardından liselere geçişteki yeni sistem hakkında açıklamalar yapacak.
Etiketler: ismet yılmaz, teog
- Yorumlar 3
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.