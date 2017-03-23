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Bakan Zeybekçi: Bahçeli'nin tarihte örneği yok

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Bakan Zeybekçi: Bahçeli'nin tarihte örneği yok
AKP ile Bahçeli arasındaki işbirliğini değerlendiren Bakan Zeybekçi, Bahçeli'nin büyük risk aldığını, Türk siyasi tarihinde böyle bir desteğin görülmediğini söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'de esnaf odaları başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle toplantıda bir araya geldi.

Referandum sürecini değerlendiren Zeybekçi, AKP Anayasası için yoğun mesai harcayan Devlet Bahçeli'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

"BAHÇELİ'NİN TARİHTE ÖRNEĞİ YOK"

Devlet Bahçeli'nin Türkiye siyasi tarihinde görülmemiş şekilde destek verdiğini ifade eden Bakan Zeybekci, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bakın, Allah ondan razı olsun. Bakın neler yapmıyorlar, neler demiyorlar. Vay partisini sattı da, şu da, bu da. Menfaatini düşünen partisinde yüzde 10 alırım 13-17 alırım demedi. Türkiye'nin büyük kazancını gördü. Büyük fırsatı gördü. Risk aldı, risk. Kolay değil. Hiçbir siyasi parti genel başkanını bu şekilde başka bir siyasi partinin bir görüşüne bu şekilde güçlü bir destek vermesi, siyasi tarihimizde görülmedi. Bu millet adına Bahçeli'ye minnet ve şükranlarımı arz ediyorum.  Tayyip Erdoğan'ı beğenmeyenlerden, beğenenlerden, sevenlerden, sevmeyenlerden Bahçeli'yi beğenenlerden, beğenmeyenlerden, bu onların meselesi değil ki; onlar bu gün var, yarın yok. Ama ilelebet Türkiye var olacak" diye konuştu.

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