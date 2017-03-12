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Bakan Zeybekçi: Ekonomik yaptırım söz konusu değil

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Bakan Zeybekçi: Ekonomik yaptırım söz konusu değil
Hollanda'ya ekonomik yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorusunu yanıtlayan Ekonomi Bakanı Zeybekçi, "Şu anda o noktada değiliz, öyle bir şey söz konusu değil" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Hollanda'da yaşanan diplomatik skandalın ardından bu ülkeye ekonomik yaptırım uygulanması konusunda, "Şu anda o noktada değiliz, öyle bir şey söz konusu değil" dedi.

Zeybekci, TBMM Anayasa Komisyonu Mustafa Şentop ile Denizli'deki bir otelde gazetecilerle bir araya geldi.

Bakan Zeybekci, Hollanda'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yapılanlara ilişkin gazetecilerin, "yaşanan diplomatik skandalın ardından bu ülkeye ekonomik yaptırım uygulanmasının söz konusu olup olmadığına" dair soru üzerine, şunları kaydetti:

"Şu anda o noktada değiliz, öyle bir şey söz konusu değil. Yani atılan adımı demokratik olarak veyahut da atılan adımı insani olarak, dış ilişkiler ve diplomatik olarak kabul etmek mümkün değil. Ama birkaç günden beri şunu söylemeye çalışıyorum bu adımları attığınız zaman iki taraf da zarar görecek. Sevinen kim olacak ona bakmak lazım. Bunun sevineni kim olacak, bunun kazananı kim olacak. Dönüp baktığım zaman sevineni ve kazananı eli kanlı bir vampir olarak görüyorum onları da hep beraber biliyoruz zaten. Onları sevindirme niyetinde değilim, sevindirmeyeceğiz. Akıl ona gitmeli. Kolay olan bir anda yakıp yıkmak her şeyi yerle bir etmek çok kolay."

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