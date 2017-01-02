Bakan'a, Gazi Üniversitesi soruları

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a soru önergesi verdi.

Cihaner, soru önergesinde, “Fetullahçı yapılanmalarla ilgili yürütülen idari incelemelerle ilgili olarak muhtelif sorunlar ve yakınmalar basma yansımaktadır. Kullanılan yöntemlerin bir yandan etkin bir mücadeleyi zaafa uğrattığı, öte yandan kararlarda isabeti azaltarak haksızlıklara yol açtığı iddia edilmektedir” dedi. Cihaner şu sorulara yanıt aradı: “Bu çerçevede Gazi Üniversitesi ile ilgili olarak; soruşturmalar kapsamında tutuklanan önceki Rektör zamanında, Fetullahçı yapılanma tarafından yapıldığı iddia edilen mobbing ve haksız disiplin iddiaları ile ilgili olaraksoruşturma açılmış mıdır? Değişik gerekçelerle tutuklanan, ihraç edilen ve açığa alınan görevlilerin geçmiş işlemleri (atamalar, terfıler, yüksek lisans ve doktora programlarındaki işlemler, öğrenci kabul ve ilişik kesmeleri, sınav skandalları, taraf olunan davalar, vs) tarafsız ve şeffaf bir şekilde incelenmeye tabi tutulmakta mıdır? O dönemin bilgi ve belgeleri

muhafaza altına alınmış mıdır? İmha iddiaları doğru mudur? Soruşturma ve incelemeleri yapan kimi isimlerin FethuUahçı yapılanmaya mensup oldukları yolundaki iddiaların yapılan işlemleri tartışmalı hale getirdiği, bu konuda gereken hassasiyetin gösterilmediği doğru mudur?”