Bugünkü YENİÇAĞ »

Bakan'a, Gazi Üniversitesi soruları

»
Bakan'a, Gazi Üniversitesi soruları
CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a soru önergesi verdi.

Cihaner, soru önergesinde, “Fetullahçı yapılanmalarla ilgili yürütülen idari incelemelerle ilgili olarak muhtelif sorunlar ve yakınmalar basma yansımaktadır. Kullanılan yöntemlerin bir yandan etkin bir mücadeleyi zaafa uğrattığı, öte yandan kararlarda isabeti azaltarak haksızlıklara yol açtığı iddia edilmektedir” dedi. Cihaner şu sorulara yanıt aradı: “Bu çerçevede Gazi Üniversitesi ile ilgili olarak; soruşturmalar kapsamında tutuklanan önceki Rektör zamanında, Fetullahçı yapılanma tarafından yapıldığı iddia edilen mobbing ve haksız disiplin iddiaları ile ilgili olaraksoruşturma açılmış mıdır? Değişik gerekçelerle tutuklanan, ihraç edilen ve açığa alınan görevlilerin geçmiş işlemleri (atamalar, terfıler, yüksek lisans ve doktora programlarındaki işlemler, öğrenci kabul ve ilişik kesmeleri, sınav skandalları, taraf olunan davalar, vs) tarafsız ve şeffaf bir şekilde incelenmeye tabi tutulmakta mıdır? O dönemin bilgi ve belgeleri
muhafaza altına alınmış mıdır? İmha iddiaları doğru mudur? Soruşturma ve incelemeleri yapan kimi isimlerin FethuUahçı yapılanmaya mensup oldukları yolundaki iddiaların yapılan işlemleri tartışmalı hale getirdiği, bu konuda gereken hassasiyetin gösterilmediği doğru mudur?”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Bakan'a, Gazi Üniversitesi sorularıBakan'a, Gazi Üniversitesi sorularıİslam, ama hangi İslam?İslam, ama hangi İslam?Ne beklendi, ne geldi?Ne beklendi, ne geldi?Reuters: "Saldırıyı IŞİD üstlendi"Reuters: "Saldırıyı IŞİD üstlendi"SGK’dan muayene ücretlerine zamSGK’dan muayene ücretlerine zamTürk ve Rus jetlerinden ortak opersasyonTürk ve Rus jetlerinden ortak opersasyonBozdağ’dan ihbar çağrısıBozdağ’dan ihbar çağrısıTerörün kaynağı neresiymiş?Terörün kaynağı neresiymiş?"Üzerimde bomba var" diye bağırınca..."Üzerimde bomba var" diye bağırınca...‘Reina saldırganı’ diye kendisini gördü‘Reina saldırganı’ diye kendisini gördü
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti