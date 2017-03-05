Bakan'dan 2B arazi açıklaması!

Adapazarı'nda konuşan Maliye Bakanı Ağbal, "2B arazisi olup da satın alma başvurusunu yapan ancak ödemesini yapamayan veya taksitini ödeyemeyen vatandaşlarımıza 6 ay daha imkan sağlıyoruz. Yani Eylül'e kadar ödemeleri ertelemiş oluyoruz" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Adapazarı'nın Serdivan ilçesinde, bir restoranda Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyeleriyle bir araya geldi, yaptıkları çalışma ve teşvikleri katılımcılara aktardı.

Ağbal, 4. dönem geçici vergi beyannamesini kaldıracakları müjdesini vererek, "İnşallah bir sıkıntı olmaz. Bu BASF formlarıyla ilgili daha ileri bir noktada çalışma yapıyoruz. Yani burada sizleri her ay bu kadar külfet altında tutmak yerine, 'Acaba o verileri başka bir noktada daha kolay şekilde alabilir miyiz?' diye bir çalışmamız var. Sizlerden o konuda destek bekliyoruz." diye konuştu.

Aynı dönemde AB bölgesine bakıldığında daha yeni 2009'daki istihdam seviyelerine geldiklerini vurgulayan Ağbal, "Bu son derece önemli. Yani bugün İspanya'da, İtalya'da, Belçika'da, birçok başka Avrupa ülkesinde hala istihdam seviyesi 2009 noktasına gelmiş değil. Halbuki biz bu dönemde çok ciddi anlamda istihdamda önemli ilerlemeler kaydettik. Dolayısıyla burada ülkede istihdam yaratan ekonomiyi üreten bir ekonomi politiği olduğunu açıkça ifade edeyim." ifadelerini kullandı.

KDV KANUNA NEŞTER VURACAĞIZ

Uygulamanın çok iyi gittiğini vurgulayan Naci Ağbal, "Özel bankalarımız, kamu bankalarımız, işletmelerimiz bu imkanlardan yararlandırıyor. Anladığım kadarıyla daha şimdiden 70 milyar lirayı aşmış durumdayız. İnşallah bu kredi imkanı, bir yandan işletmelerimizin mevcut kredilerini yeniden yapılandırmaları için imkan sağlayacak, diğer taraftan da yeni kredi almalarına fırsat verecek." şeklinde konuştu.

Ağbal, anayasada yapacakları köklü yönetim sistemi reformunun ikinci ayağının kamu yönetimi reformu olacağına işaret ederek, şunları söyledi:

"Yani anayasada bugün yaptığımız değişiklikler aslında yapacağımız değişikliklerin olmazsa olmaz birinci merhalesini oluşturuyor. Anayasada bu değişikliği yaptıktan sonra çok kapsamlı, kamu yönetimini temelden değiştiren yasaları da inşallah ardı ardına getireceğiz. Daha küçük, efektif, rasyonel ve daha vatandaş odaklı bir kamu yönetimini inşallah inşa edeceğiz. Kamu maliyesi bakanlık olarak bizim en fazla önemsediğimiz alan. Bugün kamu maliyesine baktığınızda bütçemizin iki yakası Allah'a şükür bir arada, bütçe açıklarımız yüzde 1'ler seviyesinde, borcun milli gelire oranı yüzde 30'un altında.

Buralarda hiçbir sorun yok, yani Türkiye'nin kamu maliyesinin sürdürülebilirliği noktasında herkes mutabık ama yetmez, ne yapmamız lazım? Kamu gelirlerinin ve harcamalarının kalitesini artırmamız, mali sürdürülebilirliği kurumsal anlamda pekiştirmemiz lazım. Onun için diyoruz ki, Vergi Sulh Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu reformu ve en son da bu Katma Değer Vergisi Kanununa inşallah neşter vuracağız. KDV Kanununda da köklü değişiklikleri inşallah hayata geçireceğiz."

