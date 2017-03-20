Bugünkü YENİÇAĞ »

Bakan'dan bankalara sert uyarı!

»
Bakan'dan bankalara sert uyarı!
Sicil affı hakkında konuşan Bakanı Tüfenkci, bankaların geçmişte kara listede olup da borcunu ödeyenlere de kredi verme konusunda zorluk çıkardığını belirterek "Biz uyarıyla şu anda geçiriyoruz. Yaptırımları da devreye sokmaktan çekinmeyiz" dedi.

Gümrük ve Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Bülent Tüfenkci, NTV;’de sicil affı ile ilgili soruları yanıtladı.
Sicil affına rağmen bazı esnafın kredi almakta sıkıntı yaşadığını belirten Bakan Tüfenkci, “Bankalarla bir daha görüşeceğiz, biz uyarıyla şu anda geçiriyoruz. Yaptırımları da devreye sokmaktan çekinmeyiz” dedi.

Tüfenkci şöyle konuştu: Biz hükümet olarak sicil aflarını çıkartıyoruz ama bankalar uygulamıyor deniyor. Geldiğimiz noktada bazıları yasayı uyguluyor. Bazı esnfalardan şikayet geliyor. Kredi kartını geciktirerek ödemiş kara listedesin deniyor. Şartları taşıyorsa yapılandırma imkanı getirin. Bakıyoruz uygulamaya ben geçmişte kredi kartımı gecikmeyle ödemişim ama kart borcum şu anda yok. Bana kredi vermeyeceklerini ifade ediyorlar. Bankalar bu konuda gerekli dikkat ve özeni göstermeli. Faizsiz kredileri hayata geçirdik, burada da bankalar bir takım nedenlerle sıkıntılar meydana getiriyorlar. Bankalarla bir daha görüşeceğiz, biz uyarıyla şu anda geçiriyoruz. Yaptırımları da devreye sokmaktan çekinmeyiz.

 

  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Bakan'dan bankalara sert uyarı!Bakan'dan bankalara sert uyarı!Alman firması Türkiye'deki yatırımlarını askıya alıyor!Alman firması Türkiye'deki yatırımlarını askıya alıyor!'Hayır' diyen 7 işçi, İGDAŞ'tan atıldı!'Hayır' diyen 7 işçi, İGDAŞ'tan atıldı!Üsküdar-Çekmeköy Metrosu İBB'yi karıştırdıÜsküdar-Çekmeköy Metrosu İBB'yi karıştırdıLira ile dış ticaret ciddi bir orana ulaştı!Lira ile dış ticaret ciddi bir orana ulaştı!TMSF, Adabank'ı satışa çıkardıTMSF, Adabank'ı satışa çıkardıMoody's, Türkiye'nin kredi notunu negatife düşürdüMoody's, Türkiye'nin kredi notunu negatife düşürdüTürkiye'den 'ek vergi' hamlesiTürkiye'den 'ek vergi' hamlesiMerkez Bankası'ndan faiz kararıMerkez Bankası'ndan faiz kararıDolar ve euro'da son durumDolar ve euro'da son durum
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti