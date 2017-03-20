Bakan'dan bankalara sert uyarı!

Sicil affı hakkında konuşan Bakanı Tüfenkci, bankaların geçmişte kara listede olup da borcunu ödeyenlere de kredi verme konusunda zorluk çıkardığını belirterek "Biz uyarıyla şu anda geçiriyoruz. Yaptırımları da devreye sokmaktan çekinmeyiz" dedi.

Gümrük ve Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Bülent Tüfenkci, NTV;’de sicil affı ile ilgili soruları yanıtladı.

Sicil affına rağmen bazı esnafın kredi almakta sıkıntı yaşadığını belirten Bakan Tüfenkci, “Bankalarla bir daha görüşeceğiz, biz uyarıyla şu anda geçiriyoruz. Yaptırımları da devreye sokmaktan çekinmeyiz” dedi.

Tüfenkci şöyle konuştu: Biz hükümet olarak sicil aflarını çıkartıyoruz ama bankalar uygulamıyor deniyor. Geldiğimiz noktada bazıları yasayı uyguluyor. Bazı esnfalardan şikayet geliyor. Kredi kartını geciktirerek ödemiş kara listedesin deniyor. Şartları taşıyorsa yapılandırma imkanı getirin. Bakıyoruz uygulamaya ben geçmişte kredi kartımı gecikmeyle ödemişim ama kart borcum şu anda yok. Bana kredi vermeyeceklerini ifade ediyorlar. Bankalar bu konuda gerekli dikkat ve özeni göstermeli. Faizsiz kredileri hayata geçirdik, burada da bankalar bir takım nedenlerle sıkıntılar meydana getiriyorlar. Bankalarla bir daha görüşeceğiz, biz uyarıyla şu anda geçiriyoruz. Yaptırımları da devreye sokmaktan çekinmeyiz.



