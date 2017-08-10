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Bakan'dan bayram tatili açıklaması

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Bakan'dan bayram tatili açıklaması
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, 'Kurban Bayramı'nda 10 günlük tatil olacak mı?' sorusuna 'Bayram tatilini Bakanlar Kurulu'nda konuşacağız' yanıtını verdi.

Türkiye Esnaf ve Sanaatkarlar Konfederasyonunun (TESK) Avrupa Birliği ile yürüttüğü ortak proje olan Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneğinin Arttırılması Projesi (ADAPTESK) kapsamında düzenlediği basın toplantısında konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tüfenkci “Bayram tatili ile ilgili bakanlar kurulunda konuşup ortak bir karara vardığımız da sizler ile paylaşacağız” dedi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “ADAPTESK Projesinde sona geldiğimiz bugün sizlerle buluşmaktan büyük bir mutluluk duyuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

“BAYRAM TATİLİNİ BAKANLAR KURULU'NDA KONUŞACAĞIZ”

Türk vatandaşlarının geçiş yapamadığı ancak insanı yardımın gönderilip kontrollü olarak ticaretin yapıldığı Suriyesınırından bulunan Cilvegöz kapısının karşısındaki kapıyı terör örgütünün ele geçirdiğini ve ticareti yavaşlattığını dile getiren Tüfenkci, “Suriye kapılarımızdan birisi olan Cilvegözü kapısının karşı kapısının özellikle bizimde terörist bir grup olarak kabul ettiğimiz bir grubun eline geçtiği için o grubun hakimiyeti sona erene kadar veya en azından zayıflayana kadar insanı yardım dışındaki diğer malların ihracı noktasında ve gidişi noktasında bir yavaşlatma var. Bildiğiniz gibi Suriye’ye bizim ithalatımız bulunmamakta. İhracat yapıyoruz dolayısıyla orada öyle bir sıkıntımız var. Zannedersem on, on beş gün içerisinde düzelecektir. Diğer bir soru bayram tatili ile ilgili onu Bakanlar Kurulu'nda konuşacağız ondan sonra sizinle arkadaşlarımız paylaşacaklardır” dedi.

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