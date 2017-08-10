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Bakan'dan bayram tatili açıklaması

Bakan'dan bayram tatili açıklaması
Tüfenkci, Kurban Bayramı tatilinin, Bakanlar Kurulunda konuşulacağını ve sonrasında kararın paylaşılacağını söyledi.
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