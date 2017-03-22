Bakan'dan ekmek itirafı

Fırınlarda denetimin sıkılaştırıldığını ifade eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, “Belediyeler seçim döneminde ciddi inceleme yapmadan kolay izin veriyorlardı. Artık bu değişecek” dedi.

Adana’da bir gıda firmasının ürettiği, ekmeği olduğundan hacimli gösteren ve geç bayatlatan ekmek katkı maddesinden GDO'lu soya çıkması sonrasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı harekete geçmiş söz konusu ürün ve Adana'daki fırınları sıkı denetim altına alınmıştı. Tarım Bakanı Faruk Çelik de önceki gün yaptığı açıklamada konu hakkında “Halkın ekmeğiyle oynatmam” açıklamasını yapmıştı.

Hürriyet Gazetesi’nden Nuray Babacan’ın haberine göre Bakan Çelik dün yaptığı açıklamada ise belediyeler tarafından fırınlara kolay izin verildiğini söyledi. 1 Ocak itibariyle fırınlardaki denetimin sıkılaştırıldığını belirten Faruk Çelik, “Fırınlar da kayıtlı gıda işletmeleri arasına alındı. Eskiden, fırıncılar bizden bir kayıt alıyorlardı, ruhsat işi belediyelerdeydi. Ancak belediyeler özellikle seçim dönemlerinde ruhsat işinde ciddi inceleme yapmadan kolay izin veriyorlardı. Artık bu değişecek. Bu konuda kararlıyız” dedi.

UYGUNLUK DENETLENİYOR

Bakan Çelik'in sözünü ettiği düzenleme, geçen yılın sonunda Resmi Gazete'de yayımlandı ve 1 Ocak itibariyle de yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikle, fırınlar da ‘kayıtlı gıda işletmeleri' arasına alındı. Buna göre yeni dönemde, fırınlar da kayıtlı gıda işletmesi olmak için başvuruda bulmak durumunda oluyor. Gıda Hijyeni Yönetmeliği hükümlerine uygunluğu açısından ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve sade pide üreten işletmeler yerinde resmi kontrole tabi tutuluyor. Yılbaşı itibariyle uygulamaya giren düzenlemeyle, bakanlık yetkililerinin yaptığı denetimden geçer not alamayan başvuru sahipleri fırın açamıyor. Ayrıca, ekmek fırını açmak isteyen işletmelerin de il veya ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerine başvurularında, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı beyan etmeleri zorunlu hale getiriliyor. Düzenlemelerin amacının kayıtdışı fırınları engellemek olduğu belirtilirken, ruhsatlı olmayan yerlere kayıt numarası ve üretim izni belgesinin verilmesinin bu yolla önleneceği ifade ediliyor. Fırınlardaki kalitenin artırılması da düzenlemenin bir diğer amacı olarak ifade ediliyor.

48 LABORATUVARDA GDO ANALİZİ YAPILIYOR

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 2016-2017 yıllarında yurtiçinde 660 Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) denetimi gerçekleştirildiğini, bunların 7'sinde GDO'lu soya kıyması tespit edildiğini ve ilgililer hakkında yasal işlem yapıldığını belirtti. Anadolu Ajansı muhabirinin sorularını cevaplaya Bakan Çelik, “Bunlar arasında ekmekte herhangi bir GDO izi tespit edilmedi. İthalatta ise 11 bin 626 üründe yapılan GDO denetimlerinin 105'inde GDO kaynaklı olumsuzluk tespit edilerek, bu ürünlerin ithalatına izin verilmedi. Türkiye'de GDO kullanımı Biyogüvenlik Kurulu'nun iznine tabi. Ülkede sadece GDO'lu mısır ve soyanın yem amacıyla kullanılmasına izin veriliyor. Mısır ve soya haricindeki GDO'lu ürünlerin kullanılması kesinlikle yasak. Bakanlık tarafından ithalatta ve yurtiçinde GDO'lu olması muhtemel tüm ürünlerde çok sıkı denetim yapılıyor” dedi. Bakan Faruk Çelik, GDO analizlerinin 10'unun bakanlığa bağlı, 38'inin de özel olmak üzere, 48 gıda laboratuvarında yapıldığını dile getirdi.