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Bakan'dan 'İncirlik Üssü' açıklaması!

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Bakan'dan 'İncirlik Üssü' açıklaması!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü. Görüşme sonrasında bir açıklama yapan Çavuşoğlu, 'İncirlik Üssü'nün kapatılması gündemimizde yok.' diye konuştu.

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