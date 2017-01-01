Bakandan müsteşara FETÖ'den mesaj!

Milî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin 2013 yılında bir bakan tarafından kendisine müsteşarlık teklifini kabul etmemesi yönünde tehdit mesajı iletildiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, Trabzon’da Cihannüma Derneğince Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Sorunlar ve Sorumluluklarımız” konferansında konuştu. Tekin, “28 Şubat darbesini yapanlar, 28 Şubat zihniyetinin devam etmesi yönünde o dönem beli güçlerle iş birliği yaptılar ve iş birliği yaptığı güçlere belli alanları, sektörleri ihale ettiler” dedi.

Tekin şunları söylledi: “Eğitim sektörü mesela bu anlamda FETÖ’ye ihale edilen alanlardan bir tanesi. Sivil toplum bunlara ihale edilen alanlardan bir tanesi. Sadece şunu söyleyeyim size o tarihlerde yadırgamıştık, Fetullah Gülen çıkıp, ‘Devlet istiyorsa, o tarihte okullarımızın anahtarını teslim etmeye hazırız’ diyordu. Okulları azaldı mı?

Okullarda ulaşamadıkları ailelere, dershaneler üzerinden sirayet etme, birden bire bakıyorsunuz toplumun her kesimini kuşattılar. Önlerine çıkabilecek diğer engelleri bir anda denklemin dışına ittiler ve benim 1990’lı yıllarda ifade ettiğim diğer İslami yapıların hepsi, bir anlamda tu kaka haline geldi, kendini iyi yetiştirmiş, medeni sadece Fetullahçılar kaldı. Kamu kurumlarında personel alınırken, üniversitelerde bunlar hep prezantabl insan olarak karşımıza çıkartıldılar. Hep onlar tercih edilir hale geldi.”



REZİL EDECEĞİZ



Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Tekin, Milli Eğitim Bakanlığında 2013 yılında göreve gelir gelmez, söylemleriyle alakalı tehdit edildiğini anlatttı. Tekin şöyle devam etti: “Bu tekelleşmenin, ülkenin bağımsızlığına, ülkenin geleceğine ciddi bir ihanet olduğunu alelen söylediğim için, bu ülkenin çocuklarını, gençlerini, dershaneler üzerinden devşirip beyinlerini yıkayarak yabancılaştırdıklarını, alelen söylediğim için 2013 yılı Ocak ayından itibaren bu anlamda şahsım, çalışma arkadaşlarım, ailem, çocuklarım üzerinden inanılmaz bir karalama kampanyası ile karşı karşıya kaldım ve çok açık bir biçimde çok üst düzey bir kişi bir bakan tarafından, 2013 yılında ‘Fetullah Hoca’nın selamı var. Tayyip Bey seni Milli Eğitim Bakanlığına müsteşar olarak alacak, seni uyarıyoruz. Gidersen, kabul

edersen seni rezil edeceğiz, insan içine çıkamaz hale getireceğiz’ bunu arkadaşlar bakın, bir Bakan söyledi.”

O İSİM KİM?



Tekin’in bu açıklamaları, bu bakanın kim olduğu sorularını gündeme getirdi.Tekin’in söylediği 2013’te Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olduğu 61. Türkiye Hükûmeti görevdeydi. Bu dönemde kabinede iki kere değişikliğe gidildi. 24 Ocak 2013’te İçişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı değiştirildi. 25 Aralık 2013’te ise Başbakan Yardımcısı, Adalet Bakanı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Avrupa Birliği Bakanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Ekonomi Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı değiştirildi.