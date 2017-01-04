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Bakan'dan satranç yorumu

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Bakan'dan satranç yorumu
"Satranç oynayn lanetlenmiştir" tartışmalarını değerlendiren AB Bakanı Ömer Çelik, “Ben satranç oynarım. Herkese de tavsiye ederim. Satrancın din adına yasaklanmasını da son derece akıl dışı bulurum” dedi.

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün “Satranç oynamaktansa ateşi tutmak daha hayırlı. Oynayanlar lanetlenmiştir” sözlerinin ardından başlayan tartışmayı değerlendiren AB Bakanı Ömer Çelik, “Ben satranç oynarım. Herkese de tavsiye ederim. Satrancın din adına yasaklanmasını da son derece akıl dışı bulurum” dedi.

CnnTürk’te konuşan Çelik  “Hepimiz yeni yıl mesajları yayınlarız. Bunu Noel ile karıştırıyorlar. İnsanların elinden bunu almamak lazım, kutlamak isteyen kutlamaz. Bizde ağır kimlik problemi var. En sonunda satrancı getirdik. Ben satranç oynarım. Herkese de tavsiye ederim. Satrancın din adına yasaklanmasını da son derece akıl dışı bulurum. Bu aklın neşesidir. Aklın meydan okumasıdır. Doğu kültüründe satranca akıl ve kader aynı anda görüldüğü için son derece değer atfedilir” dedi.

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