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Bakan'dan ucuz et açıklaması

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Bakan'dan ucuz et açıklaması
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba et ihracatını 6 tondan 10 tona çıkarılabileceğini söyledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba şöyle konuştu:

"İllerde şubesi olanları özellikle seçtik. 6 tondan 10 tona çıkabiliriz. Benim dar gelirli vatandaşlarımın lütfen et yemesini kolaylaştırın. Bana verilen ilk direktif budur. Bu konuda, her gün ben takip ediyorum. Mümkün olduğu kadar, bizim amacımız dar gelirlilere gitmek.

Sabah saat 11'de tükendi, bu yeniden gelecek demektir. 80 milyona et satmak gibi bir iddiamız yok."

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