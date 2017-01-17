'Bakanın çocuğu da burada okudu'

Denizli'de FETÖ'nün kapatılan eğitim kurumlarıyla ilgili açılan davanın ilk duruşmasında savunmasını yapan sanık okul müdürü, "Okul çok başarılıydı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin çocuğu da burada okudu" dedi.

Denizli'de FETÖ'nün kapatılan eğitim kurumlarıyla ilgili açılan davanın ilk duruşmasında savunmasını yapan sanık okul müdürü, "Görev yaptığım okul çok başarılıydı, ulusal ve uluslararası alanlarda madalyalar alıyordu. Örneğin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in çocukları burada okudu" dedi.

EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde oluşturulan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan davanın ilk duruşmasına 14'ü tutuklu 31 sanık katıldı.

Türk Ceza Kanunu'nun 314. maddesine göre, "terör örgütü üyeliğinden" yargılanan sanıkların kimlik tespitleri yapıldı. Kimlik tespitlerinin ardından Özel Serhat Eğitim ve Araç. Lok. İşlet. San. Tic. A.Ş. ve Çağlar Özel Eğitim Malz. San. Tic. A.Ş.'ye ait 13 özel okul ile Özel Serhat Eğitim Araçları Lokanta İşletmeciliği San. Tic. A.Ş.'ye ait 1 bakımevini kapsayan 188 sayfalık iddianamenin özeti okundu.

BAKAN'IN ÇOCUĞU DA BURADA OKUDU

Denizli'de FETÖ/PDY eğitim, dershane ve okul yapılanması kapsamında yürütülen soruşturmada kapsamında açılan ve 50 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşmasında tutuksuz sanık Özel Servergazi Günay Fen Anadolu Lisesi Müdürü Muhammet Dolukan savunmasını yaptı. Dolukan, müdürlük yaptığı okulda Denizli'nin ileri gelenlerinin çocuklarının okuduğunu belirterek, şunları anlattı:

"Görev yaptığım okul çok başarılıydı, ulusal ve uluslararası alanlarda madalyalar alıyordu. Elit kesime ait örneğin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in çocukları burada okudu. Görev yaptığım sürede okulumuz denetlendi. Milli Eğitim, belediye gibi kurumlar sıkı denetimler yaptılar. Denetimlerin sonunda eksiklik olmadığını söylediler ve teşekkür ettiler. Okulumuzda terör örgütüyle ilişki de tespit edilemedi. Biz vatanına milletine bağlı çocuklar yetiştirdik."

Savunmasında Ankara'daki çatı iddianamesine değinen Dolukan, "Ankara çatı iddianamesinde herhangi bir olaya karışmayanlar, sadece gönül bağı ile bağlı olanların soruşturma dışında tutuldukları belirtilmiştir. Hukukun her yerde aynı şekilde uygulanacağını düşünüyorum" diyerek beraatini istedi.