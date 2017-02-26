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Bakan'ın konvoyuna ateş açıldı mı?

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Bakan'ın konvoyuna ateş açıldı mı?
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli'nin Dilovası İlçesi'nden Derince'ye doğru giderken konvoyun en arkasında bulunan bir araçta bulunan partililer ateş açıldığını iddia edince polis, harekete geçti.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Dilovası’ndaki programdan sonra Derince’ye gitmek üzere yola çıktı. Bakan Fikri Işık’ın bulunduğu konvoyun en arkasında bulunan bir araçta bulunan partililer polisi arayarak Hereke mevkiinde silah sesi duyduklarını haber verdi. Polis ihbarla harekete geçti.

Ateş açıldığı iddia edilen 41 plakalı beyaz renkli İzmit istikametine giden aracın peşine düşüldü. Düğün konvoyundan ateş açıldığını tespit eden polis, şüpheliye yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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