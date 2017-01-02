Bakanlar Kurulu sonrası önemli açıklamalar

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. "Bu terör saldırılarına karşı teslim olmayacağımızı ifade ediyoruz" diyen Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

"Bir kısmı vatandaşımız, bir kısmı da misafirimiz olanlar bu hain saldırıyla hayatını kaybetti. Ailelerine ve milletlerine de ayrı ayrı baş sağlığı dileklerimizi ifade ediyoruz.

Bu hain saldırı Türkiye’nin son zamanlarda karşı karşıya kaldığı saldırılardan bir tanesidir. Farklılıklar arz etmektedir. Bu saldırının mahiyeti itibariyle iyi cevap verebilmemiz bakımından üç önemli noktadaki özelliklerine dikkat çekmek isterim. Birincisi 2017’nin ilk saatlerinde böyle bir saldırının yapılmış olması önemli bir mesaj. 2016 zor bir yıl oldu. Bütün terör örgütleri eş zamanlı olarak 2016 yılında çok sayıda terör eylemi gerçekleştirdiler. 2017 geliyor, güzel günler gelecek diye ümit ettiğimiz anda maalesef bu hain saldırıyla 2017’de de Türkiye’nin başına bela olmaya devam edeceğiz. Biz de diyoruz ki hepsinin inlerine giriceğiz.

İkinci mesajları Türkiye’nin sınır dışı operasyonlarına verilen bir mesajdır. Başarılı bir şekilde Suriye’de yürütülmekte olan operasyonlar, hem terör örgütlerini hem taşeron olarak kullananları rahatsız ettiği anlaşılıyor. Sahadaki başarımızı hazmedemeyenlerin bunları yönlendirdiği anlaşılıyor. Türkiye, teröre karşı hem sınır içerisinde, hem sınır dışarısında her türlü tedbiri alacak.

Üçüncüsü ise, bu terör eylemi ile birlikte maalesef Türkiye’de hayat tarzları üzerinden, inanç farklılıkları üzerinden ayrışmaları ortaya koymaya çalışıyorlar. Maalesef bir kısmı da sosyal medya üzerinden propagandalarla halkın arasını açmaya çalışıyorlar. 79 milyon milletimizin tamamı hepsi şuurludur. Terörün dinin imanının olmadığını bilir.

Bu ha bir eğlence yerinde yapılmış ha bir ibadethanede yapılmış, ha bir eğtim yerinde yapılmış hiçbir farkı yoktur. Terörü yapanın önemi olmadığı gibi terör mağdurlarının da dinin diyanetinin önemi yoktur. Bir kere daha lanetliyoruz, elleri kırılsın. Türkiye bu hain saldırılara pabuç bırakmayacak. Milletimizin uyanık olmasını istirham ediyoruz. Beşiktaş’ta nasıl yek vücut olduysak Ortaköy saldırısının da tek vücut olacağız. "