Bakanlar Kurulu toplandı

Savaş uçağı düştüAlmanya'da bombalı araç alarmıBakanlar Kurulu toplandıO isimlerin savunması alınmadıDarbe girişimi ana davası bugün başlıyorDemet Akalın'dan "Üç Adam"a sert sözler!Şehit Bakan Gün Sazak unutulmadıKuzey Irak'ta teröristler kaçamadı!Galatasaray Adası yıkılıyor!Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.