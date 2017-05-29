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Bakanlar Kurulu toplandı

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Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı.

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

Çankaya Köşkü'ndeki toplantı saat 11.15'te başladı.

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