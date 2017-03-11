"Bakanlar Kurulu'nun yarısı 'hayır'cı"

CHP İstanbul Milletvekili Tekin, referandumda AKP'den de 'hayır' oyu verecek kişiler olduğunu öne sürerek, "Ben Bakanlar Kurulu'nun yarısının hayırcı olduğunu biliyorum" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç ve eski milletvekilleriyle birlikte CHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.



Referanduma oylanacak paketin sahibinin de olmadığını ifade eden Gürsel Tekin şunları söyledi:



"Son 5 yıldır yerli ve milli bir araba beklentisi içindeyken önümüze yerli ve milli olmayan bir paket geldi. İçinde 18 madde ve tamamına baktığınızda iktidar mensupları bile anlayabilmiş değil. O kadar zorlanıyorlar ki o zorlanmadan derdini ve meramını da anlatamıyorlar. Bu 18 madde ne millidir, ne de yerlidir. Kim elinize sıkıştırdı, kimler verdi doğrusu biz de çok merak ediyoruz. Niye yerli ve milli değildir diyorum? Osmanlı dönemi dahil bin yıllık tarihimizin tamamına bakın, böyle ucube bir 18 madde göremezsiniz. Sayın başbakan başta siz sormak istiyorum, frensiz ve balatasız bir arabaya biner misiniz? Frensiz ve balatasız bir arabaya nasıl binilmiyorsa bu 18 maddeye de oy verilmeyecek. Bu 18 madde, fireni ve balatası olmayan adeta tam gazla giden ve bu aracın nerede hangi kazayı yapıp başımıza hangi belayı getireceğini kestirmemiz mümkün değildir?"



"YARIN SEÇİM OLSA YÜZDE 65 HAYIR ÇIKAR"



Referandum sürecinde insanların ekmeğiyle de oynanmaya başlandığını iddia eden Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:



"O kadar zavallı duruma düşüyorlar ki, insanların ekmeğiyle oynanmaz. Hani 'Biz zenciyiz' demiyor muydunuz? Allah aşkına size ne oldu, ne içtiniz de bu hale geldiniz? Milletin ekmeğiyle oynanır mı kardeşim? Geçici işçi alıyorsunuz ve tehdit ediyorsunuz 'Köyünüzde şu çıkmasa yarın kapı dışarı ederiz' diye. Bu ne zalimliktir, bu ne zavallılıktır? Yarın seçim olsa şundan emin olarak söylüyorum yüzde 65 hayır çıkar, yüzde 35'inin de neye 'Evet' dediğini vallahi ben de bilmiyorum. İnanın onlar bilmiyor. Ben Bakanlar Kurulu'nun yarısının hayırcı olduğunu biliyorum ve bu son derce doğal. Yani akıbeti olmayan, nereye gittiği belli olmayan bir arabaya binilir mi Bakan olsam ben de binmem."



Büyük Birlik partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin referandum için 'evet' diyeceklerine yönelik açıklamasını da değerlendiren Gürsel Tekin, "Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu Türk siyaset tarihinde önemli bir şahsiyettir. Ama sonra onun yol arkadaşlarının böyle sek sek durumuna düşmesi çok üzücü. Bugün sayın başkanın da demeci var; 'Ben sarayla görüştükten sonra karar verdim' demesi bir siyasi partinin otomatikman kendisini reddetmesi demektir" dedi.