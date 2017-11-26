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Bakanların çiğköfte savaşı

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Bakanların çiğköfte savaşı
Çiğköftenin hangi şehre ait olduğu konusunda haftalardır süren tartışmaya, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da katıldı.

Fakıbaba, gerçek çiğköftenin Şanlıurfa’ya ait olduğunu ve bunu yıllar önce tescillediklerini söyledi. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre Kasım başında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün, Adıyaman çiğköftesinin coğrafi işaretle tescillenmesiyle ilgili süreçte sona gelindiğini duyurması üzerine önce Şanlıurfa, ardından Elazığ’dan itirazlar gelmişti.

Adıyamanlılar ise Türkiye’deki çiğköfte sektörünün yüzde 99’unun Adıyamanlıların elinde olduğunu savunmuştu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba da tartışmaya katıldı. Asıl çiğköftenin Şanlıurfa’ya ait olduğunu anlatan Fakıbaba, tescil işleminin de, yıllar önce yapıldığını anımsattı. Fakıbaba, şunları söyledi: “Gerçek çiğköfte Urfa’nındır. Çiğköftenin yeri de Urfa’dır. Herkes çiğköfte yapar, ama Urfalılar gerçek çiğköfte yapar. Adıyamanlılar da kabul eder bunu. Bizim çiğ köftemiz tescillidir. Ama Urfalılar olarak çok da sahip çıkamıyoruz. Bu bizim en büyük eksiğimiz. Öyle bakarsanız Ankara’da da çiğköfte yapılıyor. Önemli olan en iyi ve en gerçek çiğköfteyi kimin yaptığıdır. Ben eskiden çok yapardım. Artık eşim yapar ben de yerim, çok da severim.”

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