Bakanlık açıkladı: 3 bin 710 kişi hakkında işlem!

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada terör propagandasına yönelik son 6 ayda yapılan operasyonlarda 3 bin 700 kişi hakkında işlem yapıldığını ve bin 656 kişinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlar ile ilgili operasyonlar hakkında detaylı açıklama yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda son 6 ayda 3 bin 710 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Bakanlığın sosyal medyada terör propagandası yapanlar ile ilgili resmi açıklaması;





"İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda, son 6 ayda Sosyal Medya üzerinden halkı kin nefret ve galeyana sevk eden, terör örgütünü öven, terör örgütü propagandası yapan, terör örgütü ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne, toplumun can güvenliğine kast eden 3.710 kişi hakkında adli işlem yapılmış, bunlardan 1.656'sı tutuklanmış, 1.203'ü Adli Kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 84'ünün ise gözaltı işlemi devam etmekte olup; 767'si gözaltından

serbest bırakılmıştır. Hali hazırda açık kimlikleri tespit edilerek Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirilen 10 bin kişi hakkında da soruşturma ve adli süreç devam etmektedir.

Öte yandan, her alanda olduğu gibi sosyal medya alanında da terörle mücadele kararlılıkla sürdürülmekte olup; suç ve suçlularla mücadele birimlerimizin teknik kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra Twitter, Facebook, YouTube başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası servis sağlayıcı, kurum ve kuruluşlar ile yürütülen iş birlikleri de en üst seviyeye taşınmıştır."