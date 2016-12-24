Bugünkü YENİÇAĞ »

Bakanlık açıkladı: 3 bin 710 kişi hakkında işlem!

»
Bakanlık açıkladı: 3 bin 710 kişi hakkında işlem!
İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada terör propagandasına yönelik son 6 ayda yapılan operasyonlarda 3 bin 700 kişi hakkında işlem yapıldığını ve bin 656 kişinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlar ile ilgili operasyonlar hakkında detaylı açıklama yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda son 6 ayda 3 bin 710 kişi hakkında adli işlem yapıldı.  

Bakanlığın sosyal medyada terör propagandası yapanlar ile ilgili resmi açıklaması;


"İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda, son 6 ayda Sosyal Medya üzerinden halkı kin nefret ve galeyana sevk eden, terör örgütünü öven, terör örgütü propagandası yapan, terör örgütü ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne, toplumun can güvenliğine kast eden 3.710 kişi hakkında adli işlem yapılmış, bunlardan 1.656'sı tutuklanmış, 1.203'ü Adli Kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 84'ünün ise gözaltı işlemi devam etmekte olup; 767'si gözaltından

serbest bırakılmıştır. Hali hazırda açık kimlikleri tespit edilerek Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirilen 10 bin kişi hakkında da soruşturma ve adli süreç devam etmektedir.

Öte yandan, her alanda olduğu gibi sosyal medya alanında da terörle mücadele kararlılıkla sürdürülmekte olup; suç ve suçlularla mücadele birimlerimizin teknik kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra Twitter, Facebook, YouTube başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası servis sağlayıcı, kurum ve kuruluşlar ile yürütülen iş birlikleri de en üst seviyeye taşınmıştır."

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'dan flaş suikast açıklamasıSoylu'dan flaş suikast açıklamasıSarıkamış Harekatı'nın 102. yılıSarıkamış Harekatı'nın 102. yılıEl Bab için kim ne dedi?El Bab için kim ne dedi?Erdoğan'dan Fırat Kalkanı açıklamasıErdoğan'dan Fırat Kalkanı açıklamasıDBP'li başkana tutuklamaDBP'li başkana tutuklamaEl Bab'daki çatışmayı böyle anlattıEl Bab'daki çatışmayı böyle anlattı214 yaralıdan 21’i öldü214 yaralıdan 21’i öldüNeden Suriye'deyiz?Neden Suriye'deyiz?Türkiye'ye söyledi ABD'ye ayar verdiTürkiye'ye söyledi ABD'ye ayar verdiEmekli Tuğgeneral Eslen: "El Bab'a girmemeliydik"Emekli Tuğgeneral Eslen: "El Bab'a girmemeliydik"
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti