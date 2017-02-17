Bugünkü YENİÇAĞ »

Bakanlık sanatçıları çevre için bir araya getirdi

»
Bakanlık sanatçıları çevre için bir araya getirdi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çevre farkındalığının arttırılması için kısa film yarışması düzenliyor. Yarışma jürisinde Yeşilçam’ın ünlü yıldızlarından Ediz Hun, Engin Altan Düzyatan ve Esra Bilgiç, Kadir Çöpdemir, Hasan Kaçan yer alacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Çevre Koruma Vakfının üniversiteli gençler arasında çevre farkındalığının artması ve genç yeteneklerin sinema sektörüne katılımının sağlanması için başlattığı yarışmanın jüri heyeti belli oldu.

Yeşilçam yıldızı Ediz Hun, Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan ile birlikte jüri de; Kadir Çöpdemir, Hasan Kaçan, Esra Bilgiç yer alacak.

Başvuruların başladığı yarışmaya katılım sağlamak isteyen öğrenciler yarışmanın web sayfasından (www.yesilbakiskisafilm.com) 17 Mart 2017 tarihine kadar ön kayıt yaptıracak.

Bakanlık, yarışmada dereceye giren çevre temalı kısa filmlere toplam 150 bin TL ödül dağıtacak.

Yarışma ile ilgili her türlü duyuru ve bilgiye www.yesilbakiskisafilm.com adresinden ulaşılabilecek.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık sanatçıları çevre için bir araya getirdiBakanlık sanatçıları çevre için bir araya getirdiZekeriya Kitapçı'dan iki dev eserZekeriya Kitapçı'dan iki dev eserUstalar ve gençlerdenUstalar ve gençlerdenÇağlayan’ın “Konuşan Taşlar”ıÇağlayan’ın “Konuşan Taşlar”ıSahnede geçen 40 yılSahnede geçen 40 yıl"Yaşlanmaz Şair Çocuk" Necati Cumalı"Yaşlanmaz Şair Çocuk" Necati Cumalıİslamoğulları'na Ankara'da büyük ilgi!İslamoğulları'na Ankara'da büyük ilgi!Adnan İslamoğulları Ankara'da sevenleriyle buluşacakAdnan İslamoğulları Ankara'da sevenleriyle buluşacakMübadelenin hüzün müzesi Tekirdağ'daMübadelenin hüzün müzesi Tekirdağ'daZiyaretçi rekoru ‘Mevlana Müzesi' ninZiyaretçi rekoru ‘Mevlana Müzesi' nin
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti