Bakanlık'ta, 102 FETÖ gözaltısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında halen görev yapanların da aralarında bulunduğu 102 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerden 32'sinin tutuklu olduğunu, 4'ünün ise yurt dışında bulunduğunu tespit etti. Sabah saatlerinde Ankara merkezli 27 ilde 66 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon başlatan güvenlik güçleri, "terör örgütü üyeliği"nden 30 zanlıyı gözaltına aldı. Gözaltına alınanların ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne gönderilecekleri, 36 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.