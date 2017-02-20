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Bakanlık'tan hızlı tren açıklaması

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Bakanlık'tan hızlı tren açıklaması
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, Bolu-Eskişehir arasında hızlı tren hattına yönelik çalışma bulunmadığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın "Sarıcakaya yolu ile Eskişehir’in Bolu’ya bölünmüş yol ile bağlanacağına" ilişkin açıklamasının bazı basın yayın kuruluşlarınca "Bolu'nun hızlı tren hattı ile bağlanacağı" şeklinde yorumlandığı ifade edildi.

Bolu ile Eskişehir hızlı tren ile birbirine bağlanacak

Söz konusu haberlerin yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemesi için bilgilendirme yapılmasına gerek duyulduğuna yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bakan Arslan, 19 Şubat 2017 tarihinde Eskişehir Valiliğinde yaptığı açıklamada Eskişehir’e yönelik ulaştırma yatırımlarını anlatmıştır. Söz konusu
açıklamada Bakan Arslan, Eskişehir’in hızlı tren hattı ile Afyonkarahisar üzerinden Antalya’ya bağlanmasıyla ilgili çalışmanın yapıldığını bildirmiştir. Bakan Arslan, daha sonra Sarıcakaya yolu ile ilgili çalışmaları
anlatarak, 'Onun da ihalesini yaptık. Yaklaşık 25 kilometrelik kısmı bölünmüş yol olacak. Yaklaşık 55 milyon liralık bir proje. Sarıcakaya yolu, Göynük üzerinden Bolu’ya bağlanacak. Göynük gibi bir turizm merkezinin Eskişehir gibi önemli bir merkeze, oradan da Bolu’ya bağlanması çok önemli. Bu projeyle de bu koridoru birbirine bağlayacağız.' açıklamasını yapmıştır. Bolu-Eskişehir arasında hızlı tren hattına yönelik bir çalışma bulunmamaktadır."

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